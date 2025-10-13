Kerékpárost gázolt a vonat Ceglédnél

A Szegedről 4:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a MÁVINFORM.

Gázolt a vonat Ceglédnél

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Befejezték a helyszínelést

Ceglédnél a baleset miatt nem közlekedhettek a vonatok Kecskemét felé, így a szegedi vonalon megnőtt a menetidő. Néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbusz közlekedett. Ceglédről a fővárosba a legtöbb vonat terelve, Abonyon át haladt, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidővel.

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a befejeződött a helyszínelés, ismét az eredeti útvonalon közlekednek a vonatok.

Szombaton Kecskemétnél gázolt a vonat

Mint arról korábban beszámoltunk, a hétvégén szintén baleset történt a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon. A Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat gázolt el egy embert Kecskemét határánál.