37 perce
Kerékpárost gázolt a vonat Ceglédnél
Újabb baleset történt a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon hétfő hajnalban.
A Szegedről 4:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a MÁVINFORM.
Befejezték a helyszínelést
Ceglédnél a baleset miatt nem közlekedhettek a vonatok Kecskemét felé, így a szegedi vonalon megnőtt a menetidő. Néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbusz közlekedett. Ceglédről a fővárosba a legtöbb vonat terelve, Abonyon át haladt, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidővel.
A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a befejeződött a helyszínelés, ismét az eredeti útvonalon közlekednek a vonatok.
Szombaton Kecskemétnél gázolt a vonat
Mint arról korábban beszámoltunk, a hétvégén szintén baleset történt a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon. A Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat gázolt el egy embert Kecskemét határánál.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Az iskola már megszűnt, de az angolkisasszonyokra még sokan emlékeznek