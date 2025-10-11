október 11., szombat

Tragédia

Embert gázolt a vonat Kecskemétnél, több százan utaztak a szerelvényen

A tűzoltók segítik a biztonságos átszállást az utasoknak.

Kovács Nóra

Elgázolt egy embert a Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat Kecskemét határánál szombat délelőtt. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A szerelvényen mintegy kétszáz ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást – írja a katasztrófavédelem.

Gázolt a vonat Kecskemétnél
Forrás:  Illusztráció/shutterstock.com

FRISSÍTÉS: A Budapest–Cegléd–Szeged vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani szombat délután. A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 15 óráig – szünetel a forgalom Katonatelep és Kecskemét között.

