3 órája
Embert gázolt a vonat Kecskemétnél, több százan utaztak a szerelvényen
A tűzoltók segítik a biztonságos átszállást az utasoknak.
Elgázolt egy embert a Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat Kecskemét határánál szombat délelőtt. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A szerelvényen mintegy kétszáz ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást – írja a katasztrófavédelem.
FRISSÍTÉS: A Budapest–Cegléd–Szeged vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani szombat délután. A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 15 óráig – szünetel a forgalom Katonatelep és Kecskemét között.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Fényes nappal a benzinkút boltjába gurítottak egy autót, videón a felfoghatatlan jelenet
Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége, van oka az izgalomra