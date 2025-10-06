Közlekedés
1 órája
Vonattal ütközött egy autó, kimaradó járatokra kell számítania az utasoknak
Hétfő reggel baleset történt a lajosmizsei vasútvonalon Táborfalva közelében. A baleseti helyszínelés ideje alatt változásra számíthatnak az utasok.
A Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván. – közölte a MÁV.
Mint írják, a baleseti helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Táborfalva és Lajosmizse között.
Forgalmi változások:
- Táborfalva és Lajosmizse között pótlóbusz közlekedik.
- A Volán 625-ös – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatán a vasúti menetjegyek érvényesek.
- A balesetben érintett, Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es vonat (2979) kimarad.
- A Kecskemétről 5:48-kor Táborfalvára elindult és a Táborfalváról 6:51-kor Kecskemétre induló S210-es vonat (32769, 32762) helyett pótlóbusz közlekedik Lajosmizse és Táborfalva között.
- Az utasai utazhatnak a Volán 625-ös vonalszámú – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatával is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Szórakozás
2 órája
Több százan vettek részt a dusnoki szüreti felvonuláson, a mulatság hajnalig tartott – fotók
Ezt ne hagyja ki!Evészavar
3 órája
Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre