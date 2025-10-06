Vonattal ütközött egy autó, kimaradó járatokra kell számítania az utasoknak

A Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván. – közölte a MÁV.

Baleset bénítja a vonatközlekedést hétfő reggel

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Mint írják, a baleseti helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Táborfalva és Lajosmizse között.

Forgalmi változások:

Táborfalva és Lajosmizse között pótlóbusz közlekedik.

A Volán 625-ös – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatán a vasúti menetjegyek érvényesek.

A balesetben érintett, Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es vonat (2979) kimarad.

A Kecskemétről 5:48-kor Táborfalvára elindult és a Táborfalváról 6:51-kor Kecskemétre induló S210-es vonat (32769, 32762) helyett pótlóbusz közlekedik Lajosmizse és Táborfalva között. Az utasai utazhatnak a Volán 625-ös vonalszámú – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatával is.

