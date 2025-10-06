október 6., hétfő

Közlekedés

2 órája

Vonattal ütközött egy autó, kimaradó járatokra kell számítania az utasoknak

Címkék#vonat#baleset#vasútállomás#máv

Hétfő reggel baleset történt a lajosmizsei vasútvonalon Táborfalva közelében. A baleseti helyszínelés ideje alatt változásra számíthatnak az utasok.

Várkonyi Rozália

A Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván. – közölte a MÁV.

vonat közlekedik
Baleset bénítja a vonatközlekedést hétfő reggel
Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Mint írják, a baleseti helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Táborfalva és Lajosmizse között.

Forgalmi változások:

  • Táborfalva és Lajosmizse között pótlóbusz közlekedik.
  • A Volán 625-ös – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatán a vasúti menetjegyek érvényesek.
  • A balesetben érintett, Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es vonat (2979) kimarad.
  • A Kecskemétről 5:48-kor Táborfalvára elindult és a Táborfalváról 6:51-kor Kecskemétre induló S210-es vonat (32769, 32762) helyett pótlóbusz közlekedik Lajosmizse és Táborfalva között.
    • Az utasai utazhatnak a Volán 625-ös vonalszámú – Táborfalva vasútállomáshoz is betérő – járatával is.

FRISSÍTÉS: Újabb információkat közölt a MÁV a baleseti helyszínelésről. További információkat IDE KATTINTVA talál.

