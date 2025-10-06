Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván, ezért vonatpótlóbuszok szállították az utasokat.

Ismét megindult a vonatforgalom a lajosmizsei vonalon

Fotó: MW-archív / Illusztráció

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint, Táborfalvánál 8:20-ra befejezték a baleseti helyszínelést, a lajosmizsei vonalon délelőtt helyreállhat a menetrend.