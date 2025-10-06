MÁV
1 órája
Ismét megindult a vonatforgalom a lajosmizsei vonalon
Baleset miatt pótlóbuszok szállították az utasokat hétfő reggel.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván, ezért vonatpótlóbuszok szállították az utasokat.
A MÁVINFORM tájékoztatása szerint, Táborfalvánál 8:20-ra befejezték a baleseti helyszínelést, a lajosmizsei vonalon délelőtt helyreállhat a menetrend.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
