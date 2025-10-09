október 9., csütörtök

Vádirat

1 órája

A piros jelzés és a lezárt sorompó sem állította meg a nőt, mások életét is veszélyeztette

Címkék#kresz#sorompó#bűncselekmény#vasúti átjáró#vádemelés

A tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti átjáróba, ahol a sorompó csapórúdját is letörte egy autós. Vádat emeltek a sofőrrel szemben.

Digner Brigitta

A vádirat szerint a kecskeméti nő 2025. június 14-én, a kora esti órában úgy hajtott be a Mártírok útján lévő vasúti átjáróba, hogy a fénysorompó már villogó piros jelzést mutatott és a csapórúd is lezárult.

Mártírok útján lévő vasúti átjáró
b
Forrás: ugyeszseg.hu

Az áthaladás során a nő autójával letörte a sorompó csapórúdját, ezzel mások életét, testi épségét is veszélyeztette. Ezt követően elhajtott a helyszínről.

A sofőr megszegte azokat a KRESZ-előírásokat, amelyek szerint a vasúti átjáró előtt meg kell állni, ha a félsorompó sorompórúdja nem teljesen nyitott helyzetben van, illetve akkor, ha a fénysorompó villogó piros jelzést ad.

letörte a sorompó csapórúdját a sofőr
Fotó a letört sorompórúdól
Forrás: ugyeszseg.hu

Az ügyészség a nőt közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétségével vádolja és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd – közölte az ügyészség.

