Vádemelés

32 perce

Embercsempészei lebuktak, most a börtönben ülő román megbízót is felelősségre vonják

Címkék#Kecskeméti Járási Ügyészség#embercsempészet#vádemelés

Két honfitársát bízta meg a román férfi migránsok Magyarországon való szállításával. A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerű embercsempészés miatt emelt vádat ellene.

Baon.hu

A vádirat szerint a román férfi 2023 nyarán azzal bízta meg két honfitársát, hogy a szerb-magyar határ közeléből szállítsanak migránsokat a magyar-szlovák határ közelébe. A vádlott telefonos alkalmazáson megadta a szállítás GPS-koordinátáit, akiket a sikeres fuvarok után ki is fizetett.

vádat emeltek az embercsempészek ellen,
Embercsempészet miatt emeltek vádat
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A két férfi, alig egy hónap alatt, 4 sikeres szállítást hajtott végre egy román rendszámú kisbusszal. Az ötödik szállítás során azonban a rendőrök az M5-ös autópályán ellenőrizték a járművet, a két férfit pedig elfogták és őrizetbe vették. A két elkövetőt a Kecskeméti Járásbíróság 2024 decemberében már jogerősen el is ítélte.

A megbízó azonban időközben más ügyben, Romániában börtönbe került. A Kecskeméti Járási Ügyészség, élve az eljárási törvényben biztosított lehetőséggel, a férfival szemben a távollétében emelt vádat.

Az ügyészség a férfit üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.

