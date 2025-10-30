1 órája
Igazi rémtettel szembesült az ügyészség, óvodás gyermekeket sanyargattak szexuálisan
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki céges telefonszámával, álneveken regisztrálva óvodáskorú gyermekek szexuális sanyargatásáról készült képeket és videókat töltött le és tárolt a telefonján. Az ügyészség szerint a férfi a minősített gyermekpornográfia legsúlyosabb formáját követte el.
A vádirat szerint a kiskunhalasi férfi 2022 és 2023 között, céges telefonszámot használva és több álnéven regisztrálva, legalább kilenc különböző felhasználói profilt hozott létre egy kép- és videómegosztó közösségi oldalon. Ezeket a fiókokat arra használta, hogy kiskorúakról készült szexuális tartalmú felvételeket szerezzen be, valamint ilyen anyagokat másoknak is továbbítson – közölte az ügyészség.
A férfi a közösségi alkalmazáson belül felhőtárhelyet és mappákat is létrehozott, melyek megnevezése egyértelműen jelezte, hogy gyermekpornográf tartalmak vannak a birtokában. Az itt tárolt és megosztott képeken, videókon 12–14 év közötti gyermekek szerepeltek súlyosan szeméremsértő módon.
Óvodáskorú gyermekekről is tárolt felvételeket
A nyomozás során a rendőrök 66 további felvételt találtak a vádlott telefonján. Ezeken felnőttek 12 év alatti, sok esetben óvodáskorú gyermekeket szexuálisan bántalmaznak. A kiskunhalasi nyomozók a bűncselekményekhez használt mobiltelefont lefoglalták.
Börtönt indítványoz az ügyészség
Az ügyészség a férfit minősített gyermekpornográfia bűntettével vádolja, mivel tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek sanyargatását ábrázoló felvételeket is birtokolt, valamint másokkal ilyen anyagokat cserélt.
A vádiratban végrehajtandó börtönbüntetést indítványoznak vele szemben, azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. Emellett a törvény értelmében véglegesen eltiltják minden olyan foglalkozástól, amely 18 év alatti személyekkel való kapcsolatot – például nevelést, felügyeletet, gondozást vagy gyógykezelést – foglal magában.
A vádlott ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság hoz majd ítéletet.
