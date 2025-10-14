41 perce
Oldalára borult egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez
Egy felborult autó, kigyulladt épület és több szabadtéri tűz is munkát adott a tűzoltóknak hétfőn Bács-Kiskun területén.
Bács-Kiskun vármegyében hétfőn öt alkalommal riasztották a vármegye tűzoltóit: négy tűzesethez és egy műszaki mentéshez érkezett bejelentés a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába.
Autóbaleset
Hétfő délelőtt az 5404-es úton, Kiskunmajsa közelében egy személyautó az oldalára borult. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentők a sofőrt kórházba szállították.
Tűzesetek
Délután Kecskeméten, a Baross utcában keletkezett tűz: használaton kívüli vasúti talpfák és mintegy száz négyzetméteren száraz növényzet égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.
Nem sokkal később a tűzoltókat Kecskemét külterületére is riasztották, ahol egy negyven négyzetméteres, lakatlan épület gyulladt ki. A tüzet két vízsugárral sikerült elfojtani, személyi sérülés nem történt.
Ezen felül két helyszínen is száraz növényzet kapott lángra a hétfői nap folyamán, ezekben az esetekben is a tűzoltók avatkoztak be – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.
