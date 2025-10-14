október 14., kedd

Oldalára borult egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez

Egy felborult autó, kigyulladt épület és több szabadtéri tűz is munkát adott a tűzoltóknak hétfőn Bács-Kiskun területén.

Nagy Mária Lilla

Bács-Kiskun vármegyében hétfőn öt alkalommal riasztották a vármegye tűzoltóit: négy tűzesethez és egy műszaki mentéshez érkezett bejelentés a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába.

Hétfőn több alkalommal is riasztották a mentősolgálatot
Mentőt is riasztottak a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat/ Illusztráció

Autóbaleset

Hétfő délelőtt az 5404-es úton, Kiskunmajsa közelében egy személyautó az oldalára borult. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentők a sofőrt kórházba szállították.

Tűzesetek

Délután Kecskeméten, a Baross utcában keletkezett tűz: használaton kívüli vasúti talpfák és mintegy száz négyzetméteren száraz növényzet égett. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

Nem sokkal később a tűzoltókat Kecskemét külterületére is riasztották, ahol egy negyven négyzetméteres, lakatlan épület gyulladt ki. A tüzet két vízsugárral sikerült elfojtani, személyi sérülés nem történt.

Ezen felül két helyszínen is száraz növényzet kapott lángra a hétfői nap folyamán, ezekben az esetekben is a tűzoltók avatkoztak be – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.

