Tűzeset

1 órája

Öt gázpalackot hoztak ki a tűzoltók a lángoló kazánházból

Címkék#tűzeset#kazánház#katasztrófavédelem#gázpalack

Soltvadkerten, a Szent István utcában volt szükség a tűzoltókra szombaton este. A tűzoltók öt gázpalackot is kihoztak a helyiségből.

Digner Brigitta

Tűz volt egy családi ház műhelynek és kazánháznak is használt pincéjében Soltvadkerten, a Szent István utcában. A város önkormányzati tűzoltóit követően a kiskőrösi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyiségből öt gázpalackot hoztak ki. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz volt egy soltvadkerti kazánházban
Tűz volt egy soltvadkerti családi ház kazánházában
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

