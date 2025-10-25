Tűzeset
1 órája
Öt gázpalackot hoztak ki a tűzoltók a lángoló kazánházból
Soltvadkerten, a Szent István utcában volt szükség a tűzoltókra szombaton este. A tűzoltók öt gázpalackot is kihoztak a helyiségből.
Tűz volt egy családi ház műhelynek és kazánháznak is használt pincéjében Soltvadkerten, a Szent István utcában. A város önkormányzati tűzoltóit követően a kiskőrösi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyiségből öt gázpalackot hoztak ki. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre