Öt gázpalackot hoztak ki a tűzoltók a lángoló kazánházból

Tűz volt egy családi ház műhelynek és kazánháznak is használt pincéjében Soltvadkerten, a Szent István utcában. A város önkormányzati tűzoltóit követően a kiskőrösi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyiségből öt gázpalackot hoztak ki. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz volt egy soltvadkerti családi ház kazánházában

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció