Teljes terjedelmében égett a ház, idős lakója bennégett az épületben

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután.

Életét vesztette egy idős férfi a háztűzben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét. A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonukba – írja a katasztrófavédelem.

Alig pár napja Tasson vesztette életét szintén egy idős férfi háztűzben. Bár a tűz okát még jelenleg is vizsgálják, a hatóságok azt gyanítják, a tragédiát egy el nem nyomott cigarettacsikk okozhatta.