55 perce
Teljes terjedelmében égett a ház, idős lakója bennégett az épületben
Teljes terjedelmében égett egy lakóház szerdán Bácsbokodon. Az épületben egy összeégett holttestet találtak a tűzoltók.
Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután.
A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét. A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
A leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonukba – írja a katasztrófavédelem.
Alig pár napja Tasson vesztette életét szintén egy idős férfi háztűzben. Bár a tűz okát még jelenleg is vizsgálják, a hatóságok azt gyanítják, a tragédiát egy el nem nyomott cigarettacsikk okozhatta.
