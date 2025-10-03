Tűz ütött ki egy házban, az ott tartózkodók azonnal cselekedtek

Lakóház égett Soltszentimrén, a Vörösmarty utcában péntek este. A száz négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen tartózkodók a rajok kiérkezésig megfékezték a lángokat. A kiskőrösi hivatásos és a szabadszállási önkormányzati tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Utómunkálatokat végeznek – írja a katasztrófavédelem.

Lángra kapott a ház

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció