Katasztrófavédelem
2 órája
Tűz ütött ki egy házban, az ott tartózkodók azonnal cselekedtek
Egy ház tetőszerkezete kapott lángra péntek este Soltszentimrén.
Lakóház égett Soltszentimrén, a Vörösmarty utcában péntek este. A száz négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen tartózkodók a rajok kiérkezésig megfékezték a lángokat. A kiskőrösi hivatásos és a szabadszállási önkormányzati tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Utómunkálatokat végeznek – írja a katasztrófavédelem.
