Tűzeset

25 perce

Beborították a lángok a családi házat, két településről érkeztek tűzoltók

Címkék#tűzeset#katasztró­favédelem#ház

A bácsbokodi ingatlanban szerda délután ütött ki tűz.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy családi ház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután. Teljes terjedelmében égett az épület, amikor a bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A rajok oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

Bácsbokodra riasztották háztűz miatt a tűzoltókat,
Családi ház kapott lángra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

