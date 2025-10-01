Tűzeset
25 perce
Beborították a lángok a családi házat, két településről érkeztek tűzoltók
A bácsbokodi ingatlanban szerda délután ütött ki tűz.
Kigyulladt egy családi ház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután. Teljes terjedelmében égett az épület, amikor a bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A rajok oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.
