október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Lángra kapott egy autó az M5-ösön, torlódásokra kell készülni

Címkék#tűzeset#m5#Ócsa#autótűz

Hétfő este az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára riasztották a tűzoltókat.

Kovács Nóra

Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 32-es kilométerszelvénynél hétfő este. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj hőkamerával átvizsgálja a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra, torlódásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

tűz az autópályán,
Lángra kapott egy autó Ócsánál
Fotó: Parrag Anna

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu