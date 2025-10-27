Tűzeset
Lángra kapott egy autó az M5-ösön, torlódásokra kell készülni
Hétfő este az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára riasztották a tűzoltókat.
Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 32-es kilométerszelvénynél hétfő este. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj hőkamerával átvizsgálja a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra, torlódásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.
