Lángra kapott egy autó az M5-ösön, torlódásokra kell készülni

Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 32-es kilométerszelvénynél hétfő este. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj hőkamerával átvizsgálja a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra, torlódásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

Lángra kapott egy autó Ócsánál

Fotó: Parrag Anna