Tűzeset

5 órája

Lángok borítják a tetőt, egy gázpalackot is kihoztak az égő épületből

Címkék#tűzoltó#katasztrófavédelem#tűz

A tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a lángokat hétfőn délután.

Digner Brigitta

Egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete ég teljes egészében Csávolyon, a Dózsa György utcában. A bajai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy gázpalackot kihoztak az épületből. Az egységek négy vízsugárral kezdték oltani a tüzet. A helyszínre tartanak a nagybaracskai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.

tűzeset Csávolyon
Lakóház tetőszerkezete kapott lángra Csávolyon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss információkat a tűzesetről ITT olvashat.

 

