Tűzeset
3 órája
Lángok borítják a tetőt, egy gázpalackot is kihoztak az égő épületből
A tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a lángokat hétfőn délután.
Egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete ég teljes egészében Csávolyon, a Dózsa György utcában. A bajai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy gázpalackot kihoztak az épületből. Az egységek négy vízsugárral kezdték oltani a tüzet. A helyszínre tartanak a nagybaracskai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.
