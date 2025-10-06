Lángok borítják a tetőt, egy gázpalackot is kihoztak az égő épületből

Egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete ég teljes egészében Csávolyon, a Dózsa György utcában. A bajai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy gázpalackot kihoztak az épületből. Az egységek négy vízsugárral kezdték oltani a tüzet. A helyszínre tartanak a nagybaracskai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.

Lakóház tetőszerkezete kapott lángra Csávolyon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

