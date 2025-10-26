Lángra kapott egy tároló, a tűz átterjedt egy gázpalackokkal teli lakóépületre

Kigyulladt egy tároló Kiskőrösön, a Madách Imre utcában. A tűz a szomszédos lakóépületre is átterjedt, ahonnan a kiskőrösi hivatásos és önkéntes tűzoltók négy gázpalackot hoztak ki. A rajok két vízsugárral eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.

A Madách Imre utcában oltották a tüzet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kazánház lángolt Soltvadkerten

Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton Soltvadkerten történt hasonló eset. Ott egy családi ház műhelynek és kazánháznak is használt pincéjében keletkezett tűz, a Szent István utcában. A város önkormányzati tűzoltóit követően a kiskőrösi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyiségből öt gázpalackot hoztak ki.