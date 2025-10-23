Lángokban áll egy bácsalmási szénatároló, önkéntesek is a helyszínre siettek

Kigyulladt egy szénatároló csütörtök délután Bácsalmáson, a Kálvária soron. Az épület teljes terjedelmében ég. A helyszínen a bácsalmási önkormányzati és önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

Lángokban áll egy bácsalmási szénatároló

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció