Tűzeset
43 perce
Több település tűzoltóit riasztották a kigyulladt nyaraló miatt
A tűzoltókat a Daru utcába riasztották vasárnap este.
Kigyulladt egy kilencven négyzetméter alapterületű nyaraló Tiszakécskén, a Daru utcában. A kecskeméti hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki az esethez. A rajok két vízsugárral elfojtották a lángokat – közölte katasztrófavédelem.
