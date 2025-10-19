Több település tűzoltóit riasztották a kigyulladt nyaraló miatt

Kigyulladt egy kilencven négyzetméter alapterületű nyaraló Tiszakécskén, a Daru utcában. A kecskeméti hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki az esethez. A rajok két vízsugárral elfojtották a lángokat – közölte katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy tiszakécskei nyaraló

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció