Tűzeset

43 perce

Több település tűzoltóit riasztották a kigyulladt nyaraló miatt

A tűzoltókat a Daru utcába riasztották vasárnap este.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt egy kilencven négyzetméter alapterületű nyaraló Tiszakécskén, a Daru utcában. A kecskeméti hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki az esethez. A rajok két vízsugárral elfojtották a lángokat – közölte katasztrófavédelem.

a tűzoltók oltják a lángokat
Kigyulladt egy tiszakécskei nyaraló
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

