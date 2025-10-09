október 9., csütörtök

49 perce

Lángok pusztítottak egy melléképületben, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelelem#tűzoltók

A Magyarkanizsa utcába riasztották a tűzoltókat csütörtök este.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres melléképület Jánoshalmán, a Magyarkanizsa utcában. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók áramtalanították az épületet, egy vízsugárral megakadályozták a tűz terjedését, majd eloltották azt. Jelenleg utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók oltják a lángokat
Melléképület gyulladt ki Jánoshalmán
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

