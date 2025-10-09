Katasztrófavédelem
49 perce
Lángok pusztítottak egy melléképületben, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre
A Magyarkanizsa utcába riasztották a tűzoltókat csütörtök este.
Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres melléképület Jánoshalmán, a Magyarkanizsa utcában. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók áramtalanították az épületet, egy vízsugárral megakadályozták a tűz terjedését, majd eloltották azt. Jelenleg utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre