Katasztrófavédelem
34 perce
Tűz ütött ki egy lakóházban, egy embert kimenekítettek az épületből
Kecskeméten, a Tulipán utcában volt szükség a tűzoltókra szerdán este.
Tűz keletkezett egy lakóházban Kecskeméten, a Tulipán utcában. A mintegy öt négyzetméteres tüzet a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották el. A helyszínre vonult egy kecskeméti vízszállító is. Az épületben a tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett. Jelenleg utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre