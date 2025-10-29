Tűz ütött ki egy lakóházban, egy embert kimenekítettek az épületből

Tűz keletkezett egy lakóházban Kecskeméten, a Tulipán utcában. A mintegy öt négyzetméteres tüzet a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották el. A helyszínre vonult egy kecskeméti vízszállító is. Az épületben a tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett. Jelenleg utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem.

A város tűzoltói oltották el a lángokat

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció