Összefoglaló

1 órája

Szerelőaknába zuhant egy idős férfi, két település tűzoltói siettek a segítségére

Vaskúton tűz, Mélykúton mentés, Szabadszállásnál baleset – mozgalmas napot zártak a tűzoltók a Bács-Kiskun vármegyében.

Nagy Mária Lilla

Kedden összesen hat alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében, két tűzesethez és négy műszaki mentéshez volt szükség beavatkozásra.

Tűzesetek

Vaskúton, a Damjanich utcában tűz keletkezett egy családi ház tetőterében kedd délután. Az épület mintegy húsz négyzetméteres részén gerendák és szigetelőanyag égett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább.

Hajóson, a Vörösmarty utcában egy garázsban berendezési tárgyak égtek kedden éjjel. Mire a hajósi önkéntes és a kalocsai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lángokat már eloltották, de a szakemberek átvizsgálták a területet és elvégezték a szükséges utómunkálatokat. Személyi sérülés nem történt.

Balesetek

Mélykúton, a Május 1. utcában egy idős ember esett egy szerelőaknába kedd délután. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók a sérültet mentőboard segítségével emelték ki, majd átadták a mentőknek.

Szabadszállás közelében, az 5217-es úton árokba csapódott egy személyautó. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

A tűzoltók ezen kívül egy kettéhasadt fa eltávolításánál, valamint egy lakásba történő behatolásnál is segítséget nyújtottak a keddi nap folyamán. - zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.

