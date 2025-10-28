október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Több baleset is munkát adott a tűzoltóknak

Címkék#tűzeset#baleset#ütközés

Balesetek és tüzek miatt több helyen is dolgoztak a tűzoltók hétfőn a vármegyében.

Nagy Mária Lilla

Hétfőn négy alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében – két tűzesethez és két közlekedési balesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába.

4 alkalommal is riasztották a katasztrófavédelem embereit
Durva balesethez riasztották a tűzoltókat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Tűzesetek

Kecskemét közelében, az M5-ösön, hétfő délelőtt egy kamion egyik kereke és a körülötte lévő száraz növényzet kapott lángra. A sofőr megkezdte az oltást, a kecskeméti hivatásos tűzoltók pedig vízsugárral teljesen elfojtották a tüzet.

Petőfiszállás külterületén hétfő délután vasúti talpfa égett, amelyet a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak.

Balesetek

Lajosmizse térségében, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze hétfő délelőtt. A járművekben összesen heten utaztak, közülük ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat és megszüntették a forgalmi akadályt.

Soltvadkert közelében, az 54-es főúton egy személyautó hétfő éjjel letért az útról és félig az árokba csúszott. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt, majd a helyszínt átadták a rendőrségnek – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu