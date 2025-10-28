Több baleset is munkát adott a tűzoltóknak

Hétfőn négy alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében – két tűzesethez és két közlekedési balesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába.

Durva balesethez riasztották a tűzoltókat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Tűzesetek

Kecskemét közelében, az M5-ösön, hétfő délelőtt egy kamion egyik kereke és a körülötte lévő száraz növényzet kapott lángra. A sofőr megkezdte az oltást, a kecskeméti hivatásos tűzoltók pedig vízsugárral teljesen elfojtották a tüzet.

Petőfiszállás külterületén hétfő délután vasúti talpfa égett, amelyet a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak.

Balesetek

Lajosmizse térségében, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze hétfő délelőtt. A járművekben összesen heten utaztak, közülük ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat és megszüntették a forgalmi akadályt.

Soltvadkert közelében, az 54-es főúton egy személyautó hétfő éjjel letért az útról és félig az árokba csúszott. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt, majd a helyszínt átadták a rendőrségnek – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.