Több baleset is munkát adott a tűzoltóknak
Balesetek és tüzek miatt több helyen is dolgoztak a tűzoltók hétfőn a vármegyében.
Hétfőn négy alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében – két tűzesethez és két közlekedési balesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába.
Tűzesetek
Kecskemét közelében, az M5-ösön, hétfő délelőtt egy kamion egyik kereke és a körülötte lévő száraz növényzet kapott lángra. A sofőr megkezdte az oltást, a kecskeméti hivatásos tűzoltók pedig vízsugárral teljesen elfojtották a tüzet.
Petőfiszállás külterületén hétfő délután vasúti talpfa égett, amelyet a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak.
Balesetek
Lajosmizse térségében, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze hétfő délelőtt. A járművekben összesen heten utaztak, közülük ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat és megszüntették a forgalmi akadályt.
Soltvadkert közelében, az 54-es főúton egy személyautó hétfő éjjel letért az útról és félig az árokba csúszott. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt, majd a helyszínt átadták a rendőrségnek – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.
