Mérget lélegzik be, aki ezekkel fűt otthon – az olcsóság nem ér meg ekkora áldozatot

Nem mindegy, hogyan zajlik a fűtés, erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem is. Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy tájékoztatása alapján rengeteg problémát tud okozni, ha helytelenül fűtünk. Ezen belül is több olyan anyag van, amivel tilos fűteni, mégis sokan használják.

Mutatjuk, mivel tilos fűteni

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Tilos fűteni ezekkel az anyagokkal

Kovács Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy ezekkel az anyagokkal tilos fűteni: lakkozott, nedves, festett vagy kezelt fával és szeméttel. Hulladékok közül az egyik legártalmasabb az elhasznált kerékgumi elégetése, mert az égés során egészségre káros rákkeltő, idegrendszert roncsoló anyagok juthatnak a levegőbe. Ezen kívül a messziről is jól látható sötét, büdös füstgomolyag pontosan jelzi az égetés helyét, így eltitkolni sem lehet.

Napjainkban bár kevesebb freongázzal működő háztartási termék kerül forgalomba, egy óvatlanul a tűzbe dobott sprés flakon nemcsak robbanásveszélyes, de súlyosan károsítja a környezetet is. Sokan előszeretettel égetnek rongyokat is, nem is gondolva arra, hogy azokból milyen mérgező anyagok szabadulhatnak fel. Mindemellett, ha a helység szellőzése elégtelen, akkor az ott lakók fokozottan vannak kitéve veszélynek.

További veszélyes anyagok:

rétegelt lemezbútorlap

PET palackok

fáradt olaj

"színes" papírhulladék

Ingyenes tisztítás

Fűtőanyagtól függetlenül rendkívül fontos a kémények rendszeres tisztíttatása, hiszen az abban lerakódott korom és szurok tűzveszélyes és könnyen szénmonoxid-mérgezéshez vezethet. Jó tudni, hogy a kéménnyel rendelkező háztartások évente egy ingyenes kéményseprést igényelhetnek.

Balesetek

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már ebben az évben is több kéménytűz történt, mert nem megfelelő, akár illegális anyaggal fűtöttek. A balesetekben közrejátszott a fűtőtest kapacitása is. Mindig a fűtőtest előírásai szerinti mennyiségű és minőségű anyagot lehet csak biztonságosan használni!