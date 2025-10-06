október 6., hétfő

Teljes terjedelmében égett a tanya, több település tűzoltóit riasztották

Teljes terjedelmében égett a mintegy negyven négyzetméteres ingatlan, amelyben több gázpalack is felrobbant. A tűzoltók megfékezték a lángokat.

Digner Brigitta

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy tanyaépület Bácsalmás külterületén, a Dobokai út közelében. Teljes terjedelmében égett a mintegy negyven négyzetméteres ingatlan, amelyben több gázpalack is felrobbant. 

Teljes terjedelmében égett a tanya, több település tűzoltóit riasztották
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Eloltották annak a tűznek a lángjait, amely Bácsalmás külterületén, a Dobokai út közelében keletkezett. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres tanyaépület. A nagybaracskai és a ruzsai hivatásos, valamint a bácsalmási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre. A rajok egy bajai és egy kiskunhalasi vízszállító jármű közreműködésével fékezték meg a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, amelyek várhatóan sokáig elhúzódnak – írja a katasztrófavédelem.

