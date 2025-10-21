Lángba borult épület és gázszivárgás miatt riasztották a tűzoltókat

Egy melléképület égett hétfő délután Kiskőrösön, a Dózsa György úton. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a szükséges utómunkálatokat egy vízsugárral elvégezték. Szerencsére senki sem sérült meg – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Több helyszínre is vonultak a tűzoltók Bács-Kiskunban

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mint írják, egy kisbusz és egy személyautó ütközött hétfő délután Kecskeméten, a Rávágy térnél lévő kereszteződésben. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentők egy embert kórházba szállítottak.

Egy fóliasátor és egy fa szerkezetű épület égett teljes terjedelemben hétfő éjjel Petőfiszálláson, az Erkel Ferenc utcában. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzeset során nem sérült meg senki.

Farakás égett hétfőről keddre virradóra Jakabszállás külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.

Egy gázbekötésnél szivárgott a gáz kedden hajnalban Garán, a Kossuth Lajos utcában. A nagybaracskai hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, a gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást. Személyi sérülés nem történt.

Hétfőn még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz.