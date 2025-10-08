Hihetetlen történettel állt elő a bajai asszony, állítása szerint a szentkép ölte meg a férjét

A bűnügyek mögött gyakran nemcsak indulatok, hanem megdöbbentő fordulatok és hajmeresztő magyarázatok is húzódnak. Vannak elkövetők, akik úgy próbálják mentegetni magukat, mintha csak egy filmdráma forgatókönyvét mesélnék újra, csakhogy a történet végén egy ember halott, és a rendőrségnek kell kibogoznia az igazságot. Közel harminc éve a Bács-Kiskun megyei hatóságok is egy ilyen különös gyilkossági üggyel találkoztak: egy bajai asszony azzal próbálta meggyőzni a rendőröket, hogy nem ő, hanem egy szentkép ölte meg a férjét. A Petőfi Népe archív lapszámainak segítségével idézzük fel a nem mindennapi történetet.

Szentkép ölte meg a férjet a gyilkos asszony szerint

Fotó: Magyar Rendőrség / Illusztráció

Egy gyanús baleset

1996. szeptember 28-án, hajnalban egy kétségbeesett nő telefonált a mentőknek. Azt mondta, férjét baleset érte a bajai tanyájukon, sürgős segítségre van szükség. A mentők hamar a helyszínre értek, de a 48 éves férfi már nem élt. A 46 éves feleség akkor még tanúként beszélt, azt állította, hogy férje beleesett egy széttört üvegbe, és a vágások okozták a halálát.

Csakhogy a mentőorvosnak azonnal feltűnt valami: a sebek nem a test elülső részén, hanem a hátán voltak. A sérülések helyzete és jellege inkább kés okozta szúrásokra emlékeztetett, semmint üvegszilánkok vágásaira. A mentő bűncselekményt gyanított, és értesítette a bajai rendőröket.

Az asszony szerint egy szentkép ölte meg a férjét

A rendőrök rövidesen megérkeztek, és a feleség ekkor már egy egészen más történettel állt elő. Mentegetőzve azt mondta, aznap este összevesztek a férjével. A vita hevében a férfi a falról lelökött egy szentképet, amely az ágyra zuhant, üvege betört, és – a nő állítása szerint – a férje hanyatt esve pont abba esett bele.

A vallomás annyira abszurdnak tűnt, hogy a helyszínen lévő rendőrök csak hitetlenkedve néztek egymásra. A szentképes verzió sem fizikailag, sem logikailag nem állta meg a helyét, különösen, miután az orvosszakértői vizsgálat egyértelműen kimutatta: a férfit több késszúrás érte, és ezek közül kettő halálos volt.

A rendőrség nem hitt a csodában

A házban talált késeket a nyomozók összegyűjtötték és szakértői vizsgálatra Kecskemétre vitték. A feleséget, aki addigra már többször is ellentmondásosan vallott, őrizetbe vették, majd a Kecskeméti Megyei Rendőrkapitányság átvette az ügyet.