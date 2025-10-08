október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberölés

1 órája

Hihetetlen történettel állt elő a bajai asszony, állítása szerint a szentkép ölte meg a férjét

Címkék#emberölés#rendőrség#gyilkosság

Mint egy filmben! A bajai asszony azzal védekezett, hogy a szentkép ölte meg a férjét, ám a rendőrök hamar átláttak a sztorin.

Mócza Milán

A bűnügyek mögött gyakran nemcsak indulatok, hanem megdöbbentő fordulatok és hajmeresztő magyarázatok is húzódnak. Vannak elkövetők, akik úgy próbálják mentegetni magukat, mintha csak egy filmdráma forgatókönyvét mesélnék újra, csakhogy a történet végén egy ember halott, és a rendőrségnek kell kibogoznia az igazságot. Közel harminc éve a Bács-Kiskun megyei hatóságok is egy ilyen különös gyilkossági üggyel találkoztak: egy bajai asszony azzal próbálta meggyőzni a rendőröket, hogy nem ő, hanem egy szentkép ölte meg a férjét. A Petőfi Népe archív lapszámainak segítségével idézzük fel a nem mindennapi történetet.

a gyilkos asszony szerint azt mondta a rendőröknek, hogy egy Szentkép ölte meg a férjet
Szentkép ölte meg a férjet a gyilkos asszony szerint
Fotó: Magyar Rendőrség / Illusztráció

Egy gyanús baleset

1996. szeptember 28-án, hajnalban egy kétségbeesett nő telefonált a mentőknek. Azt mondta, férjét baleset érte a bajai tanyájukon, sürgős segítségre van szükség. A mentők hamar a helyszínre értek, de a 48 éves férfi már nem élt. A 46 éves feleség akkor még tanúként beszélt, azt állította, hogy férje beleesett egy széttört üvegbe, és a vágások okozták a halálát.

Csakhogy a mentőorvosnak azonnal feltűnt valami: a sebek nem a test elülső részén, hanem a hátán voltak. A sérülések helyzete és jellege inkább kés okozta szúrásokra emlékeztetett, semmint üvegszilánkok vágásaira. A mentő bűncselekményt gyanított, és értesítette a bajai rendőröket.

Az asszony szerint egy szentkép ölte meg a férjét

A rendőrök rövidesen megérkeztek, és a feleség ekkor már egy egészen más történettel állt elő. Mentegetőzve azt mondta, aznap este összevesztek a férjével. A vita hevében a férfi a falról lelökött egy szentképet, amely az ágyra zuhant, üvege betört, és – a nő állítása szerint – a férje hanyatt esve pont abba esett bele.

A vallomás annyira abszurdnak tűnt, hogy a helyszínen lévő rendőrök csak hitetlenkedve néztek egymásra. A szentképes verzió sem fizikailag, sem logikailag nem állta meg a helyét, különösen, miután az orvosszakértői vizsgálat egyértelműen kimutatta: a férfit több késszúrás érte, és ezek közül kettő halálos volt.

A rendőrség nem hitt a csodában

A házban talált késeket a nyomozók összegyűjtötték és szakértői vizsgálatra Kecskemétre vitték. A feleséget, aki addigra már többször is ellentmondásosan vallott, őrizetbe vették, majd a Kecskeméti Megyei Rendőrkapitányság átvette az ügyet.

A Petőfi Népe akkori tudósításai szerint a bajai gyilkos asszony előző este, közös otthonukban több késszúrással megölte férjét. Bár a 46 éves asszony mindvégig tagadta a bűncselekményt, és kitartott amellett, hogy a tragédiát a falról lezuhant szentkép okozta, a bizonyítékok mást mutattak. A megyei rendőr-főkapitányság hivatalosan is emberölés bűntettének alapos gyanújával indított eljárást ellene, és a nőt előzetes letartóztatásba helyezték. Arról sajnos nem találtunk adatot, hogy milyen ítélettel zárult az ügy.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu