3 órája
Áramszünetet okozott a szeméttűz, több település tűzoltói küzdöttek a lángokkal
Kunszentmiklósra, a Kun utcába riasztottak több egységet is szerdán éjjel.
Felhalmozott szemét, rongy, gumi égett Kunszentmiklóson, a Kun utcában. A lángok elérték a szigetelt áramkábelt is, emiatt hatvan házat érintett áramkimaradás. A helyszínre a város önkormányzati tűzoltóit, a kecskeméti hivatásos tűzoltók vízszállítóját, valamint a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották – közölte a katasztrófavédelem.
Eloltották a lángokat
A katasztrófavédelem friss információi szerint a Kun utcában nagyjából ötven köbméternyi összehordott szemét, műanyag, gumi égett. A tűzoltók két víz- és egy habsugárral, illetve kéziszerszámokkal avatkoztak be. Egy időre az áramszolgáltatás is szünetelt a környéken, mert a lángok elérték a szigetelt vezetéket is, a villanyt azóta visszakapcsolták, a tüzet pedig eloltották.
