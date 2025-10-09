október 9., csütörtök

Hírt küldök be
3 órája

Áramszünetet okozott a szeméttűz, több település tűzoltói küzdöttek a lángokkal

Címkék#tűzoltó#szemét#katasztrófavédelem#tűz#áramszünet

Kunszentmiklósra, a Kun utcába riasztottak több egységet is szerdán éjjel.

Digner Brigitta

Felhalmozott szemét, rongy, gumi égett Kunszentmiklóson, a Kun utcában. A lángok elérték a szigetelt áramkábelt is, emiatt hatvan házat érintett áramkimaradás. A helyszínre a város önkormányzati tűzoltóit, a kecskeméti hivatásos tűzoltók vízszállítóját, valamint a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották – közölte a katasztrófavédelem.

Kunszentmiklósra, a Kun utcába riasztották a tűzoltókat szerdán éjjel
A lángok elérték a szigetelt áramkábelt is, emiatt hatvan házat érintett áramkimaradás
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Eloltották a lángokat

A katasztrófavédelem friss információi szerint a Kun utcában nagyjából ötven köbméternyi összehordott szemét, műanyag, gumi égett. A tűzoltók két víz- és egy habsugárral, illetve kéziszerszámokkal avatkoztak be. Egy időre az áramszolgáltatás is szünetelt a környéken, mert a lángok elérték a szigetelt vezetéket is, a villanyt azóta visszakapcsolták, a tüzet pedig eloltották.

