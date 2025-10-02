október 2., csütörtök

Baleset

Szalagkorlátnak ütközött egy kisbusz a sztrádán, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#baleset#szalagkorlátnak ütközött#kisbusz

Az érintett útszakaszt lezárták.

Kovács Nóra

Szalagkorlátnak csapódott egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 83. és a 84. kilométer között csütörtök reggel. A balesetnél a kecskeméti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek áramtalanították a járművet, amelyben hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

szalagkorlátnak ütközött a kisbusz,
Mentő is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

