Baleset
39 perce
Szalagkorlátnak ütközött egy kisbusz a sztrádán, mentő is érkezett a helyszínre
Az érintett útszakaszt lezárták.
Szalagkorlátnak csapódott egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 83. és a 84. kilométer között csütörtök reggel. A balesetnél a kecskeméti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek áramtalanították a járművet, amelyben hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
10 órája
Lángra kapott a ház, az idős férfi és két kutyája is életét vesztette – videó
Ezt ne hagyja ki!Podcast
1 órája
Háromszor annyi feladat, háromszor annyi öröm – a hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre