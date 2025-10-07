1 órája
Mielőtt a rollerekre szakosodott még begyűjtött egy kis téliszalámit is a tolvaj
A rollertolvajok nem gurultak messzire, a kiskunfélegyházi nyomozók hamar elcsípték őket.
Szeptember 18-án, illetve kilenc nappal később is elloptak egy rollert Kiskunfélegyházán. Mindkét esetben lezáratlanul hagyták ott az eszközöket az utcán a tulajdonosaik.
A rendőrök hamar a tolvajok nyomára bukkantak. A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése után nem sokkal azonosították is a párost, egy 39 éves férfit és egy 30 éves nőt, az addigra már értékesített rollereket pedig megtalálták.
Nem csak rollert lopott
A férfinak nem ez volt az első lopásos esete. Augusztusban ugyanis egy áruházból téliszalámit lopott. A nyomozók a férfit három-, társát pedig kétrendbeli lopás miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.
