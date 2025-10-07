október 7., kedd

Mielőtt a rollerekre szakosodott még begyűjtött egy kis téliszalámit is a tolvaj

A rollertolvajok nem gurultak messzire, a kiskunfélegyházi nyomozók hamar elcsípték őket.

Digner Brigitta

Szeptember 18-án, illetve kilenc nappal később is elloptak egy rollert Kiskunfélegyházán. Mindkét esetben lezáratlanul hagyták ott az eszközöket az utcán a tulajdonosaik.

rollereket loptak Kiskunfélegyházán
Két rollert is elloptak Kiskunfélegyházán
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A rendőrök hamar a tolvajok nyomára bukkantak. A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése után nem sokkal azonosították is a párost, egy 39 éves férfit és egy 30 éves nőt, az addigra már értékesített rollereket pedig megtalálták.

hamar a rollertolvajok nyomára akadtak a rendőrök
A járművek visszakerültek jogos tulajdonosaikhoz
Forrás: police.hu

Nem csak rollert lopott

A férfinak nem ez volt az első lopásos esete. Augusztusban ugyanis egy áruházból téliszalámit lopott. A nyomozók a férfit három-, társát pedig kétrendbeli lopás miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

