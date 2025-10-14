„Borzasztóan megijedtem a robbanástól" – kiderült, mi történt hajnalban a kecskeméti panelháznál

Hatalmas zaj keltette fel a panelházak lakóit október 13-án, hétfőn hajnalban, a kecskeméti Lóverseny utcában. Perceken belül a tűzoltók is megjelentek a helyszínen. A rémült lakók akkor még nem tudták, hogy mi okozhatta a rejtélyes robbanást.

Hétfőn hajnalban a lakók hatalmas robbanásra ébredtek Kecskeméten, a Lóverseny utcában

Forrás: Bors / Olvasói fotó

Gázrobbanástól féltek

Az ott élők arról számoltak be a Borsnak, hogy a hatalmas detonációt hallva gázrobbanásra gyanakodtak.

Erre keltem! Akkora robbanás volt, hogy a szobában hallottam. Borzasztóan megijedtem, azt hittem, hogy gázrobbanás. Sosem lehet tudni. Ráadásul, amikor meghallottam pár perccel később az érkező tűzoltókat, akkor már biztos voltam benne, hogy nem csak álmodtam és tényleg nagy a baj

– mesélte egy kecskeméti nő.

Mi történt valójában?

A Bors utánajárt az esetnek és kiderült, hogy szó sincs gázrobbanásról. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint valójában egy autó gumija okozta a durranást.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, teljes terjedelmében égett egy személygépjármű, valamint egy műanyag konténer vasárnapról hétfőre virradóra Kecskeméten, a Lóverseny utcában. A tűzben két másik autó is megrongálódott, ebből az egyiknek a gumija durrdefektes lett a tűztől. Ezt hallhatták a lakók. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két habosított vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.