október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ROADPOL

2 órája

A rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, ezt fogják ellenőrizni

Címkék#ROADPOL#rendőrség#ellenőrzés

Ma reggel egyhetes rendőrségi razzia vette kezdetét hazánkban. A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés Bács-Kiskun vármegyét is érinti. A rendőrség közzétette, hogy mit fog elsősorban ellenőrizni. Mutatjuk a részleteket.

Vizi Zalán

A KRESZ-szabályokat betartva mindig érdemes óvatosan és körültekintően vezetni, ám ezen a héten ez hatványozottan igaz. Október 6. és 12. között ugyanis „Figyelj az útra” elnevezéssel országos ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak.

ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés az utakon
ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés vette kezdetét
Fotó: Police.hu / Illusztráció

A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzést szeptemberben is megtartották

A rendőrség közleménye szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzéséhez évekkel ezelőtt csatlakozott a magyar rendőrség. Szeptemberben is megtartották a tematikus ellenőrzést.

„Figyelj az útra” – még mindig sokan telefonoznak vezetés közben

 A közlekedésbiztonsági ellenőrzés során a rendőrség

  • elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi majd,
  • valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. 

Az ellenőrzést októberben azért ismétli meg a rendőrség, mert az előző alkalomnak nagyon negatív tapasztalatai lettek, azaz még mindig sok sofőr telefonozik vezetés közben.

Telefonozás, filmezés és evés a volán mögött

Korábban dr. Szilágyi József, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője elmondta, kihangosítóval telefonálni lehet vezetés közben, de a mobiltelefont kézben tartani tilos. Egészen furcsa, de a vármegyei rendőrség tapasztalata szerint az sem ördögtől való, hogy a sofőrök filmet néznek, miközben vezetnek.

A telefonozás vezetés közben tehát jellemző, de emellett a rendőrség külön figyelmet fordít az olyan cselekmények ellenőrzésére is, amelyek elvonják a figyelmet a járművezetéstől. Dr. Szilágyi József szerint ez több mindent jelenthet, de gyakori, hogy ez a cselekedet az evés. Vezetés közben természetesen enni sem szabad, ezt is ellenőrzik majd a rendőrségi razzia során.

A biztonsági öv használata továbbra is terítéken van

Ahogyan arról már cikkeztünk, a biztonsági öv használata Magyarországon továbbra is problémás. A kocsiban elől már egészen jó a helyzet, az anyósülésen ülők nagyjából 90 százaléka beköti magát, és ez előrelépés az évekkel ezelőtti adathoz képest. Viszont a hátul ülők közel fele továbbra sem használja a biztonsági övet. Márpedig ez azért nagy gond, mert hátul általában gyerekek ülnek, és az ő biztonságuk csak és kizárólag a szülők felelősségén múlik.

Tragikus, de jó példa erre a nemrégiben az M1-es autópályán történt halálos baleset. Egy személyautó csapódott kamionba, a kocsiban heten utaztak, senki sem volt bekötve, és három felnőtt, valamint egy négyéves kislány életét vesztette.

Talán segít a helyzeten a nyáron életbe lépett szabály, miszerint már nemcsak a szabálysértő utast, hanem a jármű tulajdonosát is felelőssé tehetik, ha az utas nem viseli a biztonsági övet. Ez azt jelenti, hogyha a hatóság észleli – akár kamerafelvétel vagy megállítás során –, hogy az autóban valaki nincs bekötve, a bírság automatikusan a tulajdonos nevére érkezik.

A ROADPOL akció során a rendőrök természetesen ellenőrzik a biztonsági öv használatát is. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkenjen a balesetek kockázata… hogy mindenki hazaérjen!” – írta közleményében a rendőrség.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu