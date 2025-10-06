2 órája
A rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, ezt fogják ellenőrizni
Ma reggel egyhetes rendőrségi razzia vette kezdetét hazánkban. A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés Bács-Kiskun vármegyét is érinti. A rendőrség közzétette, hogy mit fog elsősorban ellenőrizni. Mutatjuk a részleteket.
A KRESZ-szabályokat betartva mindig érdemes óvatosan és körültekintően vezetni, ám ezen a héten ez hatványozottan igaz. Október 6. és 12. között ugyanis „Figyelj az útra” elnevezéssel országos ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak.
A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzést szeptemberben is megtartották
A rendőrség közleménye szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzéséhez évekkel ezelőtt csatlakozott a magyar rendőrség. Szeptemberben is megtartották a tematikus ellenőrzést.
„Figyelj az útra” – még mindig sokan telefonoznak vezetés közben
A közlekedésbiztonsági ellenőrzés során a rendőrség
- elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi majd,
- valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
Az ellenőrzést októberben azért ismétli meg a rendőrség, mert az előző alkalomnak nagyon negatív tapasztalatai lettek, azaz még mindig sok sofőr telefonozik vezetés közben.
Telefonozás, filmezés és evés a volán mögött
Korábban dr. Szilágyi József, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője elmondta, kihangosítóval telefonálni lehet vezetés közben, de a mobiltelefont kézben tartani tilos. Egészen furcsa, de a vármegyei rendőrség tapasztalata szerint az sem ördögtől való, hogy a sofőrök filmet néznek, miközben vezetnek.
A telefonozás vezetés közben tehát jellemző, de emellett a rendőrség külön figyelmet fordít az olyan cselekmények ellenőrzésére is, amelyek elvonják a figyelmet a járművezetéstől. Dr. Szilágyi József szerint ez több mindent jelenthet, de gyakori, hogy ez a cselekedet az evés. Vezetés közben természetesen enni sem szabad, ezt is ellenőrzik majd a rendőrségi razzia során.
A biztonsági öv használata továbbra is terítéken van
Ahogyan arról már cikkeztünk, a biztonsági öv használata Magyarországon továbbra is problémás. A kocsiban elől már egészen jó a helyzet, az anyósülésen ülők nagyjából 90 százaléka beköti magát, és ez előrelépés az évekkel ezelőtti adathoz képest. Viszont a hátul ülők közel fele továbbra sem használja a biztonsági övet. Márpedig ez azért nagy gond, mert hátul általában gyerekek ülnek, és az ő biztonságuk csak és kizárólag a szülők felelősségén múlik.
Tragikus, de jó példa erre a nemrégiben az M1-es autópályán történt halálos baleset. Egy személyautó csapódott kamionba, a kocsiban heten utaztak, senki sem volt bekötve, és három felnőtt, valamint egy négyéves kislány életét vesztette.
Talán segít a helyzeten a nyáron életbe lépett szabály, miszerint már nemcsak a szabálysértő utast, hanem a jármű tulajdonosát is felelőssé tehetik, ha az utas nem viseli a biztonsági övet. Ez azt jelenti, hogyha a hatóság észleli – akár kamerafelvétel vagy megállítás során –, hogy az autóban valaki nincs bekötve, a bírság automatikusan a tulajdonos nevére érkezik.
A ROADPOL akció során a rendőrök természetesen ellenőrzik a biztonsági öv használatát is. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkenjen a balesetek kockázata… hogy mindenki hazaérjen!” – írta közleményében a rendőrség.
