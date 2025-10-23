október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

2 órája

A kis Áron minden álma volt találkozni egy rendőrrel, szívbemarkoló, mit tett érte az őrnagy

Címkék#ajándék#rendőrség#kisfiú

Gyönyörű történetet osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kovács Alexandra

Egy 5 éves kiskőrösi kisfiú régi álma volt, hogy találkozhasson egy rendőrrel, láthasson rendőrautót, és hallhassa a szirénát, de sajnos a héten betegség miatt nem tudott közösségbe menni.

Kökény Viktor rendőr őrmester és Áron
Egy 5 éves kisfiú ágyát teljesítették a rendőrök
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Amikor Kökény Viktor rendőr őrmester, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség körzeti megbízottja értesült erről, illetve arról, hogy a kisfiú, Áron épp a napokban ünnepelte a születésnapját, nem habozott egy kis ajándékkal meglepni őt.

A találkozás mosolyt csalt mindenki arcára. A kis Áron álmát valóra váltotta a rendőr, a gyermeki öröm pedig a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség napját is szebbé tette.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu