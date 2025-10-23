2 órája
A kis Áron minden álma volt találkozni egy rendőrrel, szívbemarkoló, mit tett érte az őrnagy
Gyönyörű történetet osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Egy 5 éves kiskőrösi kisfiú régi álma volt, hogy találkozhasson egy rendőrrel, láthasson rendőrautót, és hallhassa a szirénát, de sajnos a héten betegség miatt nem tudott közösségbe menni.
Amikor Kökény Viktor rendőr őrmester, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség körzeti megbízottja értesült erről, illetve arról, hogy a kisfiú, Áron épp a napokban ünnepelte a születésnapját, nem habozott egy kis ajándékkal meglepni őt.
A találkozás mosolyt csalt mindenki arcára. A kis Áron álmát valóra váltotta a rendőr, a gyermeki öröm pedig a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség napját is szebbé tette.
