A kis Áron minden álma volt találkozni egy rendőrrel, szívbemarkoló, mit tett érte az őrnagy

Egy 5 éves kiskőrösi kisfiú régi álma volt, hogy találkozhasson egy rendőrrel, láthasson rendőrautót, és hallhassa a szirénát, de sajnos a héten betegség miatt nem tudott közösségbe menni.

Egy 5 éves kisfiú ágyát teljesítették a rendőrök

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Amikor Kökény Viktor rendőr őrmester, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség körzeti megbízottja értesült erről, illetve arról, hogy a kisfiú, Áron épp a napokban ünnepelte a születésnapját, nem habozott egy kis ajándékkal meglepni őt.

A találkozás mosolyt csalt mindenki arcára. A kis Áron álmát valóra váltotta a rendőr, a gyermeki öröm pedig a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség napját is szebbé tette.