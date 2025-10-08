október 8., szerda

Bűncselekmény

31 perce

Nyílt utcán fenyegette gyilkossággal áldozatát a kecskeméti rabló – a bíróság kimondta az ítéletet

Címkék#kecskeméti járásbíróság#bűnügy#rablás

Egy a belvárosában történt bűntény kapcsán hozott ítéletet szerdán a Kecskeméti Járásbíróság. A rabló tárgyalásán videón mutatták be a történteket.

Mócza Milán

A hírös város belvárosának egyik legközpontibb részén fényes nappal történt bűntény közel egy éve. Egy férfi könnyű pénz reményében egy kecskeméti lakosra támadt a Sétáló utcán. Az esetről videófelvételt is készítettek a szemtanúk, mely a bíróságon bizonyítékként szolgált. A rabló tárgyalásán szerda reggel ítélet született.

Egy rabló tárgyalása a kecskeméti bíróságon
Egy rabló tárgyalásán született ítélet szerdán a Kecskeméti Járásbíróságon
Fotó: Mócza Milán

Kecskeméti rablás fényes nappal

Alig egy éve 2024. szeptember 27-én az elkövető, egy sötét ruhákba öltözött, sötét bőrű és hajú 39 éves férfi egy kecskeméti szórakozóhelyre akart bemenni, a bejárat előtt azonban egy férfi szólt neki, hogy az zárva van. A helyzet ezt követően gyorsan eszkalálódott, a vádlott ezt ugyanis rossz néven vette és trágár szavak kíséretében rátámadt a férfire. A sértett ekkor futásnak eredt a főtér irányába, a vádlott pedig követte őt. Az üldözés közben megfenyegette a férfit, hogy ha nem ad neki pénzt, megöli, többször rúgni próbált felé és támadóállást vett fel. A sértett erre 12 ezer forintot dobott a földre, amit a vádlott felvett, pénzéhségét azonban ez sem enyhítette, ezt követően már a férfi táskáját is követelte. Ezt már nem tudta megkaparintani, a férfi ugyanis továbbfutott, ő pedig felhagyott az üldözéssel és beérte a zsákmánnyal. Ezt követően tett feljelentést a sértett.

A rabló tárgyalásán egy videó is előkerült

Az esetet több szemtanú is figyelemmel kísérte, őket a hatóságok szintén kihallgatták. Elmondásuk szintén megerősítette a vádiratban szereplő történteket, emellett pedig bizonyítékként szolgált egy videó is. A közösségi oldalakra is feltöltött felvételeket két kamasz készítette, a képsorokon pedig tisztán látszik a férfi agresszív viselkedése, majd a pénz eltulajdonítása. Az őrizetbe vételt követő kihallgatásán, majd a későbbi tárgyalásokon a vádlott más-más háttértörténettel állt elő. Volt, hogy azt mondta, átutazóban volt, majd kirabolták, sőt a szerdai tárgyaláson már azt mondta, nem akarta bántani a férfit, agresszív sem volt, csupán azért szaladt a férfi után, mert pénzt akart adni neki.

Ítélet született az ügyben

A bíróságon a tanúvallomások, a bizonyítékok és a szakértői vélemények figyelembe vételét követően született döntés. Míg a vádlott vallomásai ellentmondásosak voltak, a szemtanúké egyeztek a sértett által elmondottakkal és a videón szereplő eseményekkel, a bíróság a vádlottat bűnösnek találta. 

A rablás bűntette a törvény szerint 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel jár, a bíróság az enyhítő és súlyosbító körülményeket mérlegelve hozta meg a döntést. Mivel fizikai sérülés nem történt és a vádlott eddig büntetlen előéletű volt – csupán koldulás és más szabálysértések miatt vonták eddig felelősségre – az ítélet 2 év börtönbüntetés és 2 év közügyektől való eltiltás lett. A tárgyalás ezzel lezárult, az ítélet jogerőre azonban nem emelkedett, az ügyész ugyanis fellebbezett a büntetés súlyosbításáért.

