„Öt másodperced van, vagy megszurkállak!” – borzalmas bűntényt követett el a fiatal rabló

Csak néhány ezer forintért és egy doboz cigarettáért támadt rá egy fiatalember egy idős férfire Kecskeméten. Komoly sérüléseket szerzett a rablás miatt, de a bűnözőt gyorsan elkapták a kecskeméti rendőrök.

Szörnyű rablást hajtott végre egy fiatal férfi Kecskeméten

Fotó: Magyar Rendőrség / Illusztráció

Combnyaktörést szenvedett az áldozat

Ahogy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, szeptember 8-án reggel bejelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, miszerint rablás történt. Egy 63 éves helyi férfit egy ismeretlen szólított le, majd pénzt és cigarettát követelt tőle.

A Zsaru Magazin beszámolójából az is kiderült, hogy a fiatal megfenyegette az idős férfit: „Öt másodperced van, vagy megszurkállak!”– mondta a bűnöző.

Ezután a férfit fellökte, ami az áldozatnak komoly sérülést okozott, combnyaktörést szenvedett. Mindezt csak azért, hogy 2000 forintot és egy doboz cigarettát ki tudjon venni az idős férfi ingzsebéből.

A rablás után elment fánkot venni

Sárkány Dávid hadnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója elmondta a Zsaru Magazinnal készített interjújában, hogy a térfigyelőkamerák rengeteget segítettek a nyomozásban.

Sárkány Dávid hadnagy számolt be a rablás részleteiről

Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

A felvételekből kiderült, hogy a rabló a vasútállomásig ment, majd betért egy közeli élelmiszerboltba, ahol leadta az üres üvegeket, és fánkot vett a szerzett pénzből. Ezt követően a park felé indult, ahol a kamerák elől ugyan eltűnt, de be tudták azonosítani a felvételek alapján. Két csapatra osztódtak, majd sikeresen elkapták a tettest, aki ezután beismerő vallomást tett.

A 20 éves R. Gézát rablással és súlyos testi sértés bűntettével gyanúsítják, szeptember 11-én rendelték el a letartóztatását.