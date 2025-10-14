3 órája
„Öt másodperced van, vagy megszurkállak!” – borzalmas bűntényt követett el a fiatal rabló
Szörnyű sérüléseket szenvedett egy idős férfi, mindössze azért, mert támadója fánkot akart venni a tőle elvett pénzből. A rendőrség azonban gyorsan megtalálta a rablásért felelős 20 éves férfit.
Csak néhány ezer forintért és egy doboz cigarettáért támadt rá egy fiatalember egy idős férfire Kecskeméten. Komoly sérüléseket szerzett a rablás miatt, de a bűnözőt gyorsan elkapták a kecskeméti rendőrök.
Combnyaktörést szenvedett az áldozat
Ahogy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, szeptember 8-án reggel bejelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, miszerint rablás történt. Egy 63 éves helyi férfit egy ismeretlen szólított le, majd pénzt és cigarettát követelt tőle.
A Zsaru Magazin beszámolójából az is kiderült, hogy a fiatal megfenyegette az idős férfit: „Öt másodperced van, vagy megszurkállak!”– mondta a bűnöző.
Ezután a férfit fellökte, ami az áldozatnak komoly sérülést okozott, combnyaktörést szenvedett. Mindezt csak azért, hogy 2000 forintot és egy doboz cigarettát ki tudjon venni az idős férfi ingzsebéből.
A rablás után elment fánkot venni
Sárkány Dávid hadnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója elmondta a Zsaru Magazinnal készített interjújában, hogy a térfigyelőkamerák rengeteget segítettek a nyomozásban.
A felvételekből kiderült, hogy a rabló a vasútállomásig ment, majd betért egy közeli élelmiszerboltba, ahol leadta az üres üvegeket, és fánkot vett a szerzett pénzből. Ezt követően a park felé indult, ahol a kamerák elől ugyan eltűnt, de be tudták azonosítani a felvételek alapján. Két csapatra osztódtak, majd sikeresen elkapták a tettest, aki ezután beismerő vallomást tett.
A 20 éves R. Gézát rablással és súlyos testi sértés bűntettével gyanúsítják, szeptember 11-én rendelték el a letartóztatását.
