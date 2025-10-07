október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádirat

2 órája

Meglopott egy gyereket és egy alvó férfit is kifosztott a román férfi – a rablástól sem riadt vissza

Címkék#vád#bűnügy#lopás#ügyészség#rablás

Egy román férfi és nő társa több bűncselekményt is elkövetett Kecskeméten. Rablással és lopással próbáltak pénzhez, illetve értékekhez jutni, most felelniük kell a tetteikért.

Baon.hu

A vád szerint egy román férfi és nő társa 2024. július 26-án éjjel, Kecskemét belvárosában megszólítottak egy férfit egy italbolt előtt, majd a nő két darab 500 forintost adott az ismeretlen férfinak azzal, hogy vegyen neki cigarettát belőle. Amikor a férfi visszautasította, az egyik bankjegy véletlenül elszakadt, amitől az elkövetők agresszívvá váltak. A férfi próbálta lecsillapítani őket, ezért szivarkát vásárolt nekik. Később a férfi és a nő utána mentek, a nő 20 ezer forintot követelt tőle, majd a férfi meg is támadta az áldozatot, torkon ragadta, lenyomta a földre és dulakodni kezdtek. Mivel nála nem volt ennyi pénz, egy közeli ATM-hez kísérték, ahol levette a kért összeget és átadta nekik – közölte az ügyészség.

a férfi szivarkát vásárolt az elkövetőknek
A biztonsági kamera felvételen a szivarka vásárlás pillanata látható
Forrás: ugyeszseg.hu

Mint írják, a férfi vádlott 2023 szeptemberében éjjel egy alvó embertől ellopta értékeit, köztük a bankkártyáját, amellyel még aznap éjjel két másik bűntársával együtt többször is vásároltak. Egy másik esetben egy buszra várakozó kiskorútól lopta el a mobilját a férfi, miközben a nő társa elterelte a fiatal figyelmét.

Az ügyészség a férfit a rablás mellett kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu