Meglopott egy gyereket és egy alvó férfit is kifosztott a román férfi – a rablástól sem riadt vissza

A vád szerint egy román férfi és nő társa 2024. július 26-án éjjel, Kecskemét belvárosában megszólítottak egy férfit egy italbolt előtt, majd a nő két darab 500 forintost adott az ismeretlen férfinak azzal, hogy vegyen neki cigarettát belőle. Amikor a férfi visszautasította, az egyik bankjegy véletlenül elszakadt, amitől az elkövetők agresszívvá váltak. A férfi próbálta lecsillapítani őket, ezért szivarkát vásárolt nekik. Később a férfi és a nő utána mentek, a nő 20 ezer forintot követelt tőle, majd a férfi meg is támadta az áldozatot, torkon ragadta, lenyomta a földre és dulakodni kezdtek. Mivel nála nem volt ennyi pénz, egy közeli ATM-hez kísérték, ahol levette a kért összeget és átadta nekik – közölte az ügyészség.

A biztonsági kamera felvételen a szivarka vásárlás pillanata látható

Forrás: ugyeszseg.hu

Mint írják, a férfi vádlott 2023 szeptemberében éjjel egy alvó embertől ellopta értékeit, köztük a bankkártyáját, amellyel még aznap éjjel két másik bűntársával együtt többször is vásároltak. Egy másik esetben egy buszra várakozó kiskorútól lopta el a mobilját a férfi, miközben a nő társa elterelte a fiatal figyelmét.

Az ügyészség a férfit a rablás mellett kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd.