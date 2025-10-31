Félelmetes támadás Kunszentmiklóson: a gyermeke életét védve minden pénzét odaadta az édesanya

Egy 34 éves nő tett feljelentést a rendőrségen, miután október 29-én két férfi engedély nélkül megjelent otthonánál. A párost nem izgatta a zárt kapu és az ajtó sem: átmásztak a kerítésen, majd ütötték, rugdosták, végül feltépték a bejárati ajtót.

Gyermeke életét védve minden pénzét odaadta az édesanya

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Kisfia sírása szakította félbe a dulakodást

A betolakodók beálltak az ajtóba, elzárva a kijáratot, és pénzt követeltek a nőtől. Az egyik férfi meglökte az asszonyt, majd a dulakodást a kisfia sírása szakította félbe. A sértett hallva, hogy gyermeke megijedt, átadta pénztárcája tartalmát, 54 000 forintot.

A kunszentmiklósi rendőrök még aznap este elfogták a 30 és 31 éves férfit, rablás és magánlaksértés gyanúja miatt vették őrizetbe őket. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatásukat – írja a police.hu.