Hősies helytállás: szabadnapos polgárőr mentette a sofőrt az árokba borult autóból

Egri András szolgálatvezető polgárőr reggel hat óra körül, Budapest felé tartott, amikor észrevette, hogy egy személyautó az útról lesodródott és az árokba csúszott – számolt be a Kalocsai Polgárőrség a közösségi oldalán.

Árokba csúszott autósnak nyújtott segítséget a polgárőr

Forrás: Kalocsai Polgárőrség Facebook-oldala

A polgárőr azonnal cselekedett

A helyszínen már két önkéntes tűzoltó is volt. Egri András, szolgálaton kívüli polgárőr azonnal megállt segíteni, megbizonyosodott róla, hogy a sofőr nem sérült meg a balesetben, és közösen megvárták a mentőszolgálat, a rendőrség és a tűzoltóság kiérkezését. Szerencsére az autót vezető férfi a bekapcsolt biztonsági övnek köszönhetően nem szenvedett súlyos sérüléseket.

Fontos a szabályok betartása

Az eset ismét rámutat a közlekedésbiztonság alapvető szabályainak betartására, mint

a biztonsági öv használata,

a téli gumik időben történő felszerelése,

a látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása,

illetve a kellő követési távolság betartása.

Mindezek mellett nem lehet elégszer hangsúlyozni az elsősegélynyújtás fontosságát. A segítségnyújtás elmulasztása nemcsak erkölcsi, hanem jogi következményekkel is járhat. A Kalocsai Polgárőr Egyesület kiemelte azt is, hogy tagjaik szolgálaton kívül is a felelősségvállalás és az emberség értékeit képviselik.