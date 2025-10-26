október 26., vasárnap

Baleset

1 órája

Hősies helytállás: szabadnapos polgárőr mentette a sofőrt az árokba borult autóból

Dunavecse és Szalkszentmárton között történt baleset vasárnap reggel, amelynél egy szolgálaton kívüli polgárőr is segített a bajba jutott autósnak.

Digner Brigitta

Egri András szolgálatvezető polgárőr reggel hat óra körül, Budapest felé tartott, amikor észrevette, hogy egy személyautó az útról lesodródott és az árokba csúszott – számolt be a Kalocsai Polgárőrség a közösségi oldalán.

Szolgálaton kívüli polgárőr segített a baleset helyszínén
Árokba csúszott autósnak nyújtott segítséget a polgárőr
Forrás: Kalocsai Polgárőrség Facebook-oldala

A polgárőr azonnal cselekedett

A helyszínen már két önkéntes tűzoltó is volt. Egri András, szolgálaton kívüli polgárőr azonnal megállt segíteni, megbizonyosodott róla, hogy a sofőr nem sérült meg a balesetben, és közösen megvárták a mentőszolgálat, a rendőrség és a tűzoltóság kiérkezését. Szerencsére az autót vezető férfi a bekapcsolt biztonsági övnek köszönhetően nem szenvedett súlyos sérüléseket.

Fontos a szabályok betartása

Az eset ismét rámutat a közlekedésbiztonság alapvető szabályainak betartására, mint

  • a biztonsági öv használata,
  • a téli gumik időben történő felszerelése,
  • a látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása,
  • illetve a kellő követési távolság betartása.

Mindezek mellett nem lehet elégszer hangsúlyozni az elsősegélynyújtás fontosságát. A segítségnyújtás elmulasztása nemcsak erkölcsi, hanem jogi következményekkel is járhat. A Kalocsai Polgárőr Egyesület kiemelte azt is, hogy tagjaik szolgálaton kívül is a felelősségvállalás és az emberség értékeit képviselik.

