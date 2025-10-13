Hatalmas pénzmosó hálózatra csapott le a NAV, tizenhét embert állítottak elő – videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint, nem indult szerencsésen a reggel annak az elkövetői csoportnak, akik számlagyárként működtettek különböző strómanok ügyvezetése alatt álló vállalkozásokat. A tét jelentős volt, a NAV tarolt! Elképesztő mennyiségű pénzt foglaltak le a helyszínen.

Brutális mennyiségű pénzt foglalt le a NAV

Brutális pénzmosó csalóhálózat

A NAV közleménye szerint telitalálata volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozóinak, amikor egy főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta. Az ügyben érintett cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, úgy hárítottak át közel 900 millió forint összegű általános forgalmi adót 33 társaságra, hogy értékesítéseik után nem teljesítették az áfafizetési kötelezettségüket.

A haszonhúzó társaságok a fiktív számlák ellenértékét banki utalásokkal teljesítették, amely pénzösszegeket – összesen közel 3 milliárd forint – a bűnelkövetői kör tagjai felvették a közvetítő cégek bankszámláiról, majd készpénz formájában szépen a haszonhúzó társaságok ügyvezetői részére továbbították.

Nem úszták meg szárazon

A banda szép létszámmal működött. A nyomozók 17 helyszínről 17 ember állítottak elő, akiket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, melyből 3 ember letartóztatását és 1 ember bűnügyi felügyeletét rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság.

Megközelítőleg 900 millió forintot tudtak elcsalni a bűnözők, melyből csaknem 300 millió forint értékben történt zár alá vétel és lefoglalás gépjárművek, ingatlanok bankszámlák, valamint készpénz formájában. A folyamatban lévő ügyben ezen kívül még további vagyonbiztosítások is várhatóak.