Parfümben utaztak, de a rendőrök kiszagolták őket, büdös lebukás lett a vége

A mondás szerint „addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik”, ha túl sokat kísérti az ember a szerencséjét, a végén pórul jár. A rendőrség hónapokig tartó nyomozása után két olyan férfit kapott el nemrég, akik számára minden bizonnyal ismeretlen volt ez a bölcsesség, ugyanis több mint harminc parfümüzletet fosztottak ki, végül pedig rá is fáztak. A parfümtolvajok történetéről a ZsaruMagazin számolt be.

Civil ruhás járőrök fogták el a parfümtolvajokat

A parfümtolvajok stratégiája

A hónapokon át tartó lopássorozat 2025 májusában kezdődött. A módszerük egyszerű, mégis hatékony volt: egyikőjük a biztonsági őröket és dolgozókat figyelte a bejáratból, másikuk egy alkalmas pillanatban beszaladt, megpakolta a táskáját parfümökkel majd gyorsan kereket oldott. A bejárathoz közeli, kiállított és viszonylag drága darabokból állt a zsákmányuk java része.

– A nyomozás során a kamerafelvételek és a tanúk segítségével egy elkövetőt azonosítottunk, de hamar kiderült, hogy nem magányos tolvajról van szó – mondta később Richter Csaba főtörzsőrmester, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója.

– Feltűnt egy másik férfi is, aki mindig telefonált, és a helyszín közelében tartózkodott. Ő mérte fel a környéket, szólt, hogy van-e biztonsági őr, mit érdemes elemelni – tette hozzá.

Elképesztő károkat okoztak

Bár munkásságukat Kecskeméten kezdték, később más városokra is kiterjesztették. Volt, hogy egy nap több üzletbe is betértek, óriási károkat okozva minden alkalommal. Egy július 5-i kecskeméti akciójukon 700 ezer forintnál is nagyobb értékben sikerült lopniuk. Alig egy héttel később ismét több mint 300 ezer forintos zsákmányra tettek szert, az eladók azonban üldözőbe vették őket, így ettől a zsákmánytól út közben meg kellett szabadulniuk. Az utolsó dobásuk volt vélhetően a legnagyobb, augusztus 4-én ugyanis csaknem 900 ezer forintnyi parfümre tettek szert.

Itt a vége…

Augusztus 13-án azonban véget ért a szerencséjük. Egy drogéria alkalmazottai ugyanis felismerték a párost és rögtön jelentették az esetet a hatóságoknak. Richter Csaba így számolt be arról a napról.