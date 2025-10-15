4 órája
Parfümben utaztak, de a rendőrök kiszagolták őket, büdös lebukás lett a vége
Egy kis üveg parfüm önmagában is sokat ér, egy rakat belőlük pedig igazi vagyon. Ezt felismerve egy tervvel álltak elő a parfümtolvajok, majd munkához láttak.
A mondás szerint „addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik”, ha túl sokat kísérti az ember a szerencséjét, a végén pórul jár. A rendőrség hónapokig tartó nyomozása után két olyan férfit kapott el nemrég, akik számára minden bizonnyal ismeretlen volt ez a bölcsesség, ugyanis több mint harminc parfümüzletet fosztottak ki, végül pedig rá is fáztak. A parfümtolvajok történetéről a ZsaruMagazin számolt be.
A parfümtolvajok stratégiája
A hónapokon át tartó lopássorozat 2025 májusában kezdődött. A módszerük egyszerű, mégis hatékony volt: egyikőjük a biztonsági őröket és dolgozókat figyelte a bejáratból, másikuk egy alkalmas pillanatban beszaladt, megpakolta a táskáját parfümökkel majd gyorsan kereket oldott. A bejárathoz közeli, kiállított és viszonylag drága darabokból állt a zsákmányuk java része.
– A nyomozás során a kamerafelvételek és a tanúk segítségével egy elkövetőt azonosítottunk, de hamar kiderült, hogy nem magányos tolvajról van szó – mondta később Richter Csaba főtörzsőrmester, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója.
– Feltűnt egy másik férfi is, aki mindig telefonált, és a helyszín közelében tartózkodott. Ő mérte fel a környéket, szólt, hogy van-e biztonsági őr, mit érdemes elemelni – tette hozzá.
Elképesztő károkat okoztak
Bár munkásságukat Kecskeméten kezdték, később más városokra is kiterjesztették. Volt, hogy egy nap több üzletbe is betértek, óriási károkat okozva minden alkalommal. Egy július 5-i kecskeméti akciójukon 700 ezer forintnál is nagyobb értékben sikerült lopniuk. Alig egy héttel később ismét több mint 300 ezer forintos zsákmányra tettek szert, az eladók azonban üldözőbe vették őket, így ettől a zsákmánytól út közben meg kellett szabadulniuk. Az utolsó dobásuk volt vélhetően a legnagyobb, augusztus 4-én ugyanis csaknem 900 ezer forintnyi parfümre tettek szert.
Itt a vége…
Augusztus 13-án azonban véget ért a szerencséjük. Egy drogéria alkalmazottai ugyanis felismerték a párost és rögtön jelentették az esetet a hatóságoknak. Richter Csaba így számolt be arról a napról.
– A helyszínre siettünk, ahol az eladóhölgy megmutatta, merre menekült a tolvaj. Civil ruhában voltunk, és civil autóval indultunk keresni őket. Aztán megláttunk egy férfit napszemüvegben, amint épp telefonált. Láttam, ahogy a fiatalember beszáll egy kocsiba, és a sofőr indítja a motort. Attól tartottam, hogy elmenekülnek, ezért ráfordultam a járműre, hogy ne tudjon kitolatni, majd kipattantam, és rákiáltottam: „Rendőrség! Szálljon ki az autóból!” – mesélte.
A tetteseket végül egy halom – valószínűleg szintén lopott – elektromos fogkefe társaságában sikerült elkapni. A 25 és 32 éves férfiakat nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás gyanújával tartóztatták le.
