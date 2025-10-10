Oszlopnak ütközött egy autó, félpályán halad a forgalom

Oszlopnak ütközött egy személyautó az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán, a 27-es kilométerszelvény közelében. A ruzsai hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset miatt félpályán lezárták az 55-ös főutat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció